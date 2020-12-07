Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Tahran'da

Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in daveti üzerine resmi temaslar için Tahran'a geldi.
Dün gece saatlerinde Tahran'a gelen Mikadad, İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Suriye'nin Tahran'daki büyükelçiliği diplomatları tarafından karşılandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın Tahran’ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.
Hatipzade, Faysal Mikdad’ın Tahran ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yanı sıra diğer üst düzey yetkililerle görüşeceğini belirtti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, eski Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi nedeniyle boşalan Dışişleri Bakanlığı görevine eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad’ı getirmişti.
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