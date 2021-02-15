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15 Şub 2021 09:50

Bahreyn halkının Al Halife rejimi karşıtı gösterileri sürüyor

Bahreyn halkının Al Halife rejimi karşıtı gösterileri sürüyor

Bahreyn halkı dün gece de 14 Şubat Devrimi'nin 10. yıldönümü münasebetiyle sokaklara çıkarak Al Halife rejimi karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

LuaLua TV kanalına göre, Bahreyn halkı dün gece de sokaklara çıkarak Al Halife rejimi karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Ülkenin farklı yerlerinde güvenlik güçlerinin bulunmasına rağmen sokaklara çıkan Bahreyn halkı ellerinde taşıdıkları pankartlarla Al Halife rejiminin baskıcı politikasına karşı olduklarını dile getirerek haklı taleplerinin karşılanmasına kadar protestolara devam edeceklerini bildirdi.

Bahreyn halkı ayrıca Cumartesi akşamı da 14 Şubat Devrimi'nin 10. yıldönümü anısına Al Halife rejimi karşıtı protesto gösterisi düzenlemişti.

Bahreyn halkı, 14 Şubat 2011’de Al Halife hanedanına karşı bir ayaklanma başlatmıştı. Halkın amacı ülkede eşitlik, adalet ve özgürlük getirmekti. Ancak Bahreyn rejimi buna izin vermemiş ve şiddet ile ayaklanmayı bastırmaya çalışmıştır. 

News Code 1892527

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