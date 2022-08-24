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24 Ağu 2022 21:03

Bahreynli Profesör Al-Sankis'in serbest bırakılması için kampanya

Bahreynli Profesör Al-Sankis'in serbest bırakılması için kampanya

Bir yılı aşkın bir süredir Al Halife hapishanesinde açlık grevine başlayan Bahreynli Profesör Abdulcelil el-Sankis'in serbest bırakılması için sosyal medya Twitter üzerinden kampanya başlatıldı.

Al Halife rejiminin hapishanesinde tutuklu Bahreynli Profesör Abdulcelil el-Sankis bir yılı aşkın süredir açlık grevindedir.

Bahreyn'de Al-Halife rejiminin Şii Müslümanlara yönelik politikalarını protesto ettiği için hapis cezasına çarptırılan el-Sankis , cezaevindeyken bir kitap kaleme aldı.

Profesör Al-Sankis'in yazdığı bu kitap gardiyanlar tarafından tespit edilerek el konuldu. El-Sankis bu eylemi protesto etmek üzere açlık grevine başladı.O günden bu yana 400 günden fazla zaman geçiyor.

Bahreynli yöneticiler kitabının iade edilmesinden kaçınırken, uluslararası insan hakları kuruluşları onun serbest bırakılmasını istiyor.

Profesör Abdulcelil el-Sankis'in serbest bırakılması için sosyal medya Twitter üzerinden de kampanya başlatıldı.


  

News Code 1904375
https://tr.mehrnews.com/news/1904375/

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