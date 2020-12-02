Bahreyn Şiileri Lideri'nden İsrail'le normalleşme anlaşmasına sert tepki

Bahreyn Şiileri Lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım, bazı Arap ülkelerinin Siyonist Rejim ile ilişkilerini normalleştirmesine ilişkin bir bildiri yayınladı.
Şeyh İsa Kasım tarafından yayınlanan bildiride, “Başından beri, Siyonist düşmanla ilişkilerin normalleştirilmesinin tehlikeli sonuçları olacağı belliydi” denildi.
Bildiride,“Siyonist Rejim'le uzlaşan rejimlerin aşağılanması, hain anlaşmanın imzalanmasından kısa bir süre sonra ortaya çıktı” ifadesine yer verildi.
Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geçen Eylül ayında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Siyonist Rejim ile anlaşma imzalamıştı.
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