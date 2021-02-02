Bahreyn Şiileri Lideri'nden ABD'nin 'Astan Quds Razavi' kararına tepki

Bahreyn Şiileri Lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım yayınladığı yazılı bir açıklamada ABD eski Başkanı Donald Trump’ın İran’daki Astan Quds Razavi (AQR) Kurumu'nu yaptırım listesine eklemesini 'kötü bir eylem' olarak nitelendirdi.

Şeyh İsa Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD eski Başkanı Donald Trump aptallığı, cehaleti, düşüncesizliği ve ahlaksızlığından dolayı tüm bu haksızlık, küstahlık, cehalet, yanlış hesplamaları yaptı ve hakikat, adalet, barış ve insanlara olan kini ile insanların birliğini yok etmek için elinden geleni yaptı.

Bu utanç verici eylem, Trump’ın yaptığı bir cinayettir; ancak tüm ABD siyasi sisteminin sorumluluğu altında kalacak ve genel olarak bu şeytanın işlediği diğer suçlar gibi ABD’nin bir cinayeti olarak kalacak”

Açıklamada ilaveten, “ABD’de Trump ve Fransa’da Macron gibi şeytanlar tüm dinler arasında savaşı kışkırtmaya çalışıyor ve bu dinlerin tüm takipçileri onları gerçek düşmanları olarak görmelidir”denildi.

İran'daki Quds Razavi (AQR) kurumu ve onun koruyucusu Şeyh Ahmed Marvi’nin geçenelerde ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı.