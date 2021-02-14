Bahreyn Şiileri Lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım Kum kentinde Bahreyn 14 Şubat Devrimi'nin 10. yıldönümü münasebetiyle Kum kentinde düzenlenen törende konuşma yaptı.

Şeyh İsa Kasım devrimin yapılmasının nedenlerine atıfta bulunarak, “Bahreyn’deki iktidar rejimi çılgınca eylemlerde bulunarak tüm dini ve vicdani kuralları ve uluslararası yasaları ihlal etti ve masum insanların kanının dökülmesine neden oldu.” dedi.

Bahreyn halkının direnişine dikkat çeken Ayetullah Şeyh İsa Kasım, “Yerli ve yabancı güçlerin, sömürge ordusu ve güvenlik güçlerin acımasızca davranışlarının yanı sıra işkence dahil insanlık dışı yöntemler Bahreyn halkını susturamadı. Halkımız hala on yıldır ısrar ettiği ilkerinin arkasında ve barışçıl hareketi yolunda ilerliyor ve bu yolda ilerlemeyi sürdürecek. Bahreyn milletinin direnişi zafere dek sürecek.” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Şeyh İsa Kasım, “Bu reform hareketinin amacı, mevcut durumu kökten ve ciddi bir şekilde düzeltmek, millet ile yönetici sistem arasındaki ilişkiyi yeniden kurmaktır” ifadesini kullandı.

Manama-Tel Aviv işbirliği

Manama-Tel Aviv arasında sağlanan anlaşmayı eleştiren Ayetullah Şeyh İsa Kasım, “Siyonist düşmanla ilişkileri normalleştirmek ve işgalci rejimi güçlendirmek, halkla Manama reijimi arasındaki boşluğu genişletti ve bu da sorunların çözülmesini zorlaştırdı” dedi.

İran Nükleer Anlaşması

İran’ın nükleer anlaşmasına ve ABD eski başkanı Trump’ın anlaşmadan çıkarak İran milletine uyguladığı yaptırımlara dikkati çeken Şeyh İsa Kasım, “Bir ülkeyi doğal olarak diz çöktürebilecek yaptırımlar İran milletinin direnişi ve düzeninin inancı karşısında başarısız kaldı” değerlendirmesini yaptı.

Yemen krizi

Ayetullah Şeyh İsa Kasım sözlerinin diğer bölümünde Yemen’deki son duruma değinerek, “Yemen’in fedakar ve sabırlı milletine karşı savaşı destekleyenler bu savaşın yararsız olduğunu anlamış ve yıkım ve ölümden başka bir şey olmadığını iyi biliyor” şeklinde konuştu.

Ayetullah Şeyh İsa Kasım, Yemen savaşının son bulması ve sınırların huzura kavuşmasını Müslümanlar için birer “Zafer” olarak nitelendirdi.