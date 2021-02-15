İran'da bugünkü korona vaka sayısı kaç?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 83 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 760 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 28'e, vaka sayısının da 1 milyon 526 bin 23'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 704'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 304 bin 330'a ulaştığı bilgisini verdi.