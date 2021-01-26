Müzakerelerin yeniden sürdürüp sürdürülmeyeceği ABD'ye bağlı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, nükleer anlaşma ile ilgili NBC News’e verdiği mülakatta, “Bu konu tamamen Biden hükümetine bağlıdır” dedi.

Taht Revançi İran’ın müzakerlerin yeniden sürdürülmesi için atacağı adımlar hakkında, “Top ABD’nin sahasında. ABD, 2018 Trump yönetimi döneminde anlaşmadan çekildi; Bu nedenle, yeni hükümetin önceki yönetimin perde arkasındaki politikasını izleyip izlemeyeceği ya da yeni bir sayfa açmak isteyip istemediğine karar vermek ABD'ye kalmıştır” ifadesini kullandı.

Taht Revançi, ABD’nin taahhütlerini yerine getirmesi durumunda İran’ın da yükümlülüklerine döneceğini söyledi.

İran’ın ABD’nin şehit General Süleymani’ye yönelik suikast eylemine tepkisi nasıl olacak sorusuna Taht Revançi, “Daha önce de söylediğim gibi bu cinayet yanıtsız kalmayacak. Çünkü bu suikast, terör örgütleriyle mücadelede etkin rol oynayan birine yapılan gerçek bir cinayettir. General Süleymani terör örgütlerine karşı mücadele bir kahramandı ve böyle bir kişinin böylesine acımasız ve korkakça suikasta kurban gitmesi kesinlikle yanıtsız kalmayacak” cevabını verdi.