İsrail rejiminden gelecek her türlü tehdide sert yanıt vereceğiz

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht Revançi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne Siyonist Rejim'in savaş tehditlerine ilişkin bir mektup yolladı.

Siyonist yetkililerin İran'a yönelik tehditlerine tepki olarak gönderilen mektupta, İran'ın İsrail'den gelecek her türlü tehdit veya kötü eyleme sert yanıt vereceği belirtildi.

İran'ın "kendini savunma" hakkı olduğunu vurgulayan Taht Revançi'nin yolladığı mektupta, "Son zamanlarda İsrail rejimi, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kışkırtıcı ve tehdit dilini yoğunlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda aktif olarak İran'a yönelik düşmanca politikasını sürdürüp tehditler savuruyor." denildi.

Taht Revançi, bu tehditlerin uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkati çekerek, BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e karşı harekete geçmesini istedi.

Son günlerde işgalci rejimin Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın nükleer programına dair yeni iddialarda bulunmuştu.

Kochavi, İran'ın nükleer programını sürdürmesine izin vermenin kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu ileri sürmüştü.