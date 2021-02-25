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25 Şub 2021 10:55

ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönüşü için müzakereye gerek yok

ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönüşü için müzakereye gerek yok

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht Revançi, Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.

Taht Revançi, İran nükleer anlaşmasına ilişkin, "Washington'un nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeniden müzakere etmeye gerek yok. Yaptırımlar üç aya kadar kaldırılmalı. ABD bunu yaparsa İran da verdiği taahhütlerini yerine getirecektir." dedi.

Taht Revançi, Washington'un nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın attığı adımların gerilimi tırmandırmak amacıyla yaplmadığını kaydetti.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

News Code 1892763

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