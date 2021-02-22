İran yapımı film 2 ABD festivaline katılacak

İranlı sinemacı Siyamek Kaşif Azar'ın yönettiği kısa film 'Hangouts', bu sene 14'üncüsü ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası Taos Shortz Film Fest Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Bu film ilaveten her yıl ABD'de düzenlenen Uluslararası GARDEN STATE Film Festivali'ne katılacak.

Daha önce River Edge ve 43rd Asian American festivallerinde gösterilen 'Hangouts' evinin banka tarafından ipotek edildiği kredinin taksitlerini ödemek için kumar oynamak zorunda kalan Rıza adlı bir adamın hikayesini anlatıyor.

Bu kısa film ilaveten Assurdo, Canberra, Asya Amerika Uluslararası Film Festivali ve Los Angeles Hollywood Asya Film Festivali'ne katılmıştı.

Uluslararası Taos Shortz Film Fest Film Festivali Mart 2021'de düzenlenecek.