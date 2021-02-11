  1. Kültür
11 Şub 2021 17:50

Fecr Film Festivali'nin yıldızı "Yadoo" oldu

Fecr Film Festivali'nin yıldızı "Yadoo" oldu

39. Fecr Film Festivali'nde, En İyi Film ödülü İran-Irak Savaşı'nı konu eden film "Yadoo"ya gitti. Bu film 5 dalda ödül aldı.

Fecr Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 39'uncusu düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni dün akşam Tahran'daki Milad Kulesi Salonu'nda gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan törene Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi, Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi ve sinema camiasıdan önemli isimler katıldı.

Festivalde En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Mehdi Caferi'nin yaptığı, yapımcılığını da Muhammed Rıza Misbah'ın üstlendiği "Yadoo" filmine verildi. İran-Irak Savaşı döneminde bir çocuğun hikayesini anlatan film 5 dalda ödül sahibi oldu.

News Code 1892453

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