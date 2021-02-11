Fecr Film Festivali'nin yıldızı "Yadoo" oldu

Fecr Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 39'uncusu düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni dün akşam Tahran'daki Milad Kulesi Salonu'nda gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan törene Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi, Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi ve sinema camiasıdan önemli isimler katıldı.

Festivalde En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Mehdi Caferi'nin yaptığı, yapımcılığını da Muhammed Rıza Misbah'ın üstlendiği "Yadoo" filmine verildi. İran-Irak Savaşı döneminde bir çocuğun hikayesini anlatan film 5 dalda ödül sahibi oldu.