  1. Kültür
13 Şub 2021 16:47

İran yapımı kısa filme Hindistan'dan büyük ödül

İran yapımı kısa filme Hindistan'dan büyük ödül

İranlı sinemacı Alirıza Teymuri’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Mustafa’ adlı kısa film, bu sene 2’ncisi Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Kakata Kısa Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazandı.

İranlı sinemacı Alirıza Teymuri’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Mustafa’ adlı kısa film, bu sene 2’ncisi Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Kakata Kısa Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

Yapımcılığını Peyman Şahmuhammedi’nin üstlendiği kısa film geçenlerde Pakistan’daki Uluslararası Gandahara Film Festivalinde gösterilmişti.

İran, Afganistan ve İsveç’in ortak yapım eseri olan ‘Mustafa’ adlı kısa filmin özeti şöyle:

“Afgan göçmen Mustafa ailesiyle birlikte İran'da yaşıyor. Bu ailenin sosyal ve medeni kimliği yok. Kimliğin olmaması onlar için sorun yaratıyor.”

Uluslararası Kakata Kısa Film Festivali 18-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenmişti.

News Code 1892493

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