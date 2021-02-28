Hindistan'dan İran'ın "Sürücülük Kursu"na büyük ödül

İranlı sinemacı Marziyeh Riyahi’nin yazıp yönettiği “Sürücülük Kursu” adlı kısa film, Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Sinema-Seyahat Film Festivali'nde üç ödül kazandı.

Bu film en iyi yünetmen, en iyi düzenleme ve en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

"Sürücülük Kursu" adlı kısa film, daha önce Ermenistan’da düzenlenen 16.Uluslararası Altın Kayısı Film Festivali’nin yanı sıra İrlanda'da düzenlenen Uluslararası Dublin Kadın Filmleri Festivali’nde en iyi kısa film ödülünü alırken İngiltere'de düzenlenen 13.Uluslararası I will tell Film Festivalin'de de en iyi dram filmi seçilerek ödül almıştı.

Bu film ayrıca ABD'de düzenlenen 18. Topaz Kadın Filmleri Festivali'nin 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.