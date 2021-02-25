Aliyev'den "Ermenistan" açıklaması

Haber Global'da yer alan bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Karabağ şehitlerinin ailelerine daire takdim edilirken konuştu.

Ermenistan'da yaşanan gelişmelere değinen Aliyev, "Ermenistan hiç bu kadar acınacak halde olmamıştı." dedi.

Aliyev, "Ermenistan'da kriz var, yenilgi nedeniyle birbirlerini suçluyorlar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz sadece Ermenistan'a karşı zafer kazanmadık. Savaştan sonra herkes Azerbaycan'ın geliştiğini görüyor." diye konuştu.

Ermenistan ordusu bugün Paşinyan'a istifa çağrısında bulundu. Paşinyan ise ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı.