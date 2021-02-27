İran-Azerbaycan-Rusya ilişkileri ivme kazanmıştır

Ortak kültürü, dini, mezhebi ve dili nedeniyle İran'a en yakın ülkelerden biri olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 1991 yılında bağımsızlığını kazanması ve İran tarafından tanınmasından bu yana Tahran ile Bakü arasında yakın ve dostane ilişkiler kurulmuştur.

Her iki ülke de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) üyeleridir. İran ve Azerbaycan, mevcut kapatiseden faydalanarak 2013 yılından itibaren ilişkilerini kademeli ancak önemli ölçüde artırmıştır.

Son aylarda da Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması, iki komşu ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfanın açılmasını sağlamıştır.

Mehr Haber Ajansı muhabiri, bu bağlamda Azerbaycan Milli Meclisi Ekonomik Politika, Sanayi Ve İş İstihdam Komitesi Başkanı Tahir Mirkişili ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Azerbaycan, İran, Rusya, Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan arasındaki 6'lı platform planının bölgenin kalkınması, istikrarı ve refahı üzerinde olumlu etkiler bırakacağına dikkat çeken Tahir Mirkişili, "Azerbaycan bu konunun önemini biliyor. Dolayısıyla Mevcut ilişkilerin daha çok geliştirilmesinden yanadır ve bu alanda hiçbir çabadan vazgeçmeyecektir. Rusya, İran ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi bu konuyu doğruluyor ve ilişkilerin ivme kazandığını göstermektedir" dedi.

Mirkişili, Azerbaycan’ın İran, Türkiye, Rusya ve Türkmenistan da dahil olmak üzere tüm komşularla iyi ilişkiler kurmaya ve bu ilişkileri geliştirmeye önem verdiği belirterek, "Bakü, Ermenistan ile sorunları çözdükten sonra, Erivan ile bile iyi ilişkiler kurmayı değerlendirecektir. Bu bağlamda Rusya ve Ermenistan’ın işbirliğiyle bir komisyon da kurulmuştur" ifadelerinde bulundu.

Azerbaycanlı milletvekili, "Bakü yönetimi, bütün bölge ülkelerinin özellikle de Ermenistan ve Azerbaycan’ın gelişmiş bir bölgeye sahip olarak yoksullukla mücadele edebilmeleri için ekonomik alanda iyi ilişkiler kurmaları gerektiğine inanıyor" değerlendirmesini yaptı.

Dağlık Karabağ bölgesinin yeniden inşası sürecine İran’ın katılma önerisine de atıfta bulunan Azerbaycanlı yetkili, işgal sırasında bölgedeki altyapının yaygın olarak tahrip olması nedeniyle Azerbayan’ın kendi çabasının yanı sıra şehirler ve köylerin yeniden inşası için İranlı şirketler dahil yabancı yatırım ve yardıma da ihtiyaç duyduğunu kaydederek, İranlı şirketlerin Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasına katılımı konusunun da İran Dışişleri Bakanı'nın Bakü'ye gerçekleştirdiği son ziyarette gündeme geldiğini ifade etti.

Muhabir: Zahra Mirzafarjouyan