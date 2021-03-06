İran'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakanı Orgeneral Hulusi Akar'a başsağlığı diledi.

Tümgeneral Bakıri gönderdiği başsağlığı mesajında, bu elim kazadan dolayı derin üzüntülerini belirterek, vefat eden askerler için Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve aileleri için de sabır diledi.

Daha önce İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmend de Türkiye'deki helikopter kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayınlamıştı.