İran'dan helikopter kazası için Türkiye'ye taziye mesajı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için Türk Milli Savunma Bakanı Orgeneral Hulusi Akar'a taziye mesajı iletti.

Tuğgeneral Hatemi gönderdiği taziye mesajında, vefat eden askerler için Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve aileleri ile Türk halkı için de sabır diledi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri de helikopter kazasında yaşamını yitiren askerler için Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakanı Orgeneral Hulusi Akar'a başsağlığı mesajı göndermişti.

Bingöl'den kalkan askeri helikopter, 4 Mart'ta Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşmüştü. Helikopterde bulunan askerden 11'i hayatını yitirmiş, 2'si yaralanmıştı.