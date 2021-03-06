Papa'dan Haşdi Şabi komutanına hediye

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Irak ziyareti çerçevesinde görüştüğü Haşdi Şabi'ye bağlı Babilyon Hareketi Genel Sekreteri Riyan Al Kaldani'ye kensi tesbihini hediye etti.

Papa Francesco bugün Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali Sistani ile görüştü. Papa Francesco, bu sabah Necef kentine giderek Ayetullah Sistani'yi evinde ziyaret etti. 84 yaşındaki Papa Francesco ile 90 yaşındaki Ayetullah Sistani'nin görüşmesi 45 dakika kadar sürdü.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre tarihi görüşmede, Irak'taki farklı dini gruplar arasındaki diyalog çalışmaları da ele alındı. Papa, "Irak'ın, bölgenin ve tüm dünyanın iyiliği için farklı dinler arasında karşılıklı saygı ve diyaloğun beslenmesinin önemini" vurguladı.

Papa ayrıca Ayetullah Sistani'ye, son yıllarda yaşanan şiddet olayları ve güçlükler sırasında "en zayıf durumdakileri, zulme uğrayanları savunduğu" teşekkür etti.

Ayetullah Sistani ile görüşme, Papa'nın 5-8 Mart tarihli Irak ziyaretinin en önemli anlarından biri olarak değerlendiriliyor.