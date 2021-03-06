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6 Mar 2021 10:39

Papa Francis Ayetullah Sistani ile görüştü

Papa Francis Ayetullah Sistani ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’ta bulunan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis bugün basına kapalı olarak Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’ta bulunan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis bugün basına kapalı olarak Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani ile görüştü.

Papa Franciscus, dün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Covid-19 salgını ve güvenlik sorunlarına rağmen dün üç günlüğüne Irak’a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

News Code 1892930

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