Senegal'de sokak olaylarına karşı tarikatlardan "sükunet" çağrısı

Dakar İslam Enstitüsünde basın mensuplarının karşısına geçen Müridi, Ticani ve Ömereyn tarikatı temsilcileri, 3 Mart'tan bu yana ülkeyi etkisi altına alan sokak eylemlerine ilişkin ortak açıklamada bulundu.
Birçok mağazası yağmalanan Fransız marketler zinciri Auchan ve Total'de Senegallilerin çalıştığına dikkati çeken din adamları, kamu binalarına verilen zararı yine halkın ödeyeceğini hatırlattı.
Taleplerini Cumhurbaşkanı Macky Sall'e ilettiklerini kaydeden temsilciler, Sall'in de elinden geleni yapacağını söylediğini aktardı.
Temsilciler, aynı zamanda muhalefet cephesiyle de görüşmelerin sürdüğünün altını çizerek özellikle gençlere şiddet olaylarından kaçınmaları çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
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