  1. Dünya
  2. Afrika
8 Mar 2021 16:03

Senegal'de sokak olaylarına karşı tarikatlardan "sükunet" çağrısı

Senegal'de sokak olaylarına karşı tarikatlardan "sükunet" çağrısı

Senegal'de muhalefetteki Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasının ardından patlak veren sokak olaylarına ilişkin tarikatlardan da sükunet çağrısı yapıldı.

Dakar İslam Enstitüsünde basın mensuplarının karşısına geçen Müridi, Ticani ve Ömereyn tarikatı temsilcileri, 3 Mart'tan bu yana ülkeyi etkisi altına alan sokak eylemlerine ilişkin ortak açıklamada bulundu.

Birçok mağazası yağmalanan Fransız marketler zinciri Auchan ve Total'de Senegallilerin çalıştığına dikkati çeken din adamları, kamu binalarına verilen zararı yine halkın ödeyeceğini hatırlattı.

Taleplerini Cumhurbaşkanı Macky Sall'e ilettiklerini kaydeden temsilciler, Sall'in de elinden geleni yapacağını söylediğini aktardı.

Temsilciler, aynı zamanda muhalefet cephesiyle de görüşmelerin sürdüğünün altını çizerek özellikle gençlere şiddet olaylarından kaçınmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

News Code 1892980

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler