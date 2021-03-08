Yemen’de göçmenlerin gözaltı merkezinde yangın: 8 ölü, 170 yaralı

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü Bölge Direktörü Carmela Godeau, Twitter hesabından, Yemen'in başkenti Sana'da göçmenlerin gözaltı merkezlerinin birinde yangın çıktığını açıkladı.

Godeau, yangında, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 90'ı ağır 170 kişinin yaralandığını ve ölenlerin sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu söyledi.

Uluslararası Göç Örgütünün yaralılara acil sağlık hizmetlerinde bulunduğunu söyleyen Godeau, yangının nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber