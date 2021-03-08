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8 Mar 2021 09:33

Yemen’de göçmenlerin gözaltı merkezinde yangın: 8 ölü, 170 yaralı

Yemen’de göçmenlerin gözaltı merkezinde yangın: 8 ölü, 170 yaralı

Yemen’in başkenti Sana’da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 170 kişi yaralandı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü Bölge Direktörü Carmela Godeau, Twitter hesabından, Yemen'in başkenti Sana'da göçmenlerin gözaltı merkezlerinin birinde yangın çıktığını açıkladı.

Godeau, yangında, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 90'ı ağır 170 kişinin yaralandığını ve ölenlerin sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu söyledi.

Uluslararası Göç Örgütünün yaralılara acil sağlık hizmetlerinde bulunduğunu söyleyen Godeau, yangının nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı. 

Kaynak: TRT Haber

News Code 1892966

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