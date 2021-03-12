Türkiye ile Mısır arasında diplomatik temaslar başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ve Türkiye'nin diplomatik ilişkileri üzerine TRT'ye bir demeç verdi.

Türkiye ile Mısır arasında diplomatik düzeyde temasların başladığını açıklayan Çavuşoğlu, "Taraflar bir ön koşul mu öne sürüyorlar? Bir türlü o beklenen somut görüşmeler başlamıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan da gelmedi bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Bir ön koşul yok, ama yıllarca bağlar kopuk olunca, bir günde hiç bir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor…

Yıllardır ister istemez bu kadar kopuk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Yani bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji çerçevesinden, yol haritası çerçevesinden görüşmeler oluyor. Hem istihbarat hem diplomatik düzeyde temasımız var. Önümüzdeki günlerde yine diplomatlar düzeyinde de istihbarat düzeyinde de görüşmeler olacak.”