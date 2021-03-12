Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran 4.6 şiddetinde depremle sallandı

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Güney Horasan eyaletinde yer alan Firdevs kentinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 00:00'de gerçekleşen depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.

Güney Horasan Kızılay Cemiyeti Genel Müdürü Muhammedrıza Rızai, depremin herhangi bir can ve mal kaybınına neden olmadığını açıkladı.

İslam Devrimi Lideri'nden "Yemen" açıklaması

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Me'bes bayramı münasebetiyle dün canlı yayında konuşma yaptı.

Ayetullah Hamanei, Yemen'le ilgili olarak, şu açıklamalarda bulundu:

"ABD’nin Arap ortağı 6 yıldır Yemen’in mazlum halkını evlerinde, sokaklarda, hastanelerde ve okullarda hedef almaktadır. Ekonomik kuşatma yaparak onların gıda, ilaç ve petrole ulaşımını engelliyor. Bu da tabi ABD demokrat yönetiminin yeşil ışık yakmasıyla gerçekleşmiştir.

Yemen halkı kendileri için savunma teçhizatı edinerek bugün bu 6 yıllık bombalamalara yanıt veriyor."

İran'da 1 milyon 471 bin 179 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 88 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 308 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 16'ya, vaka sayısının da 1 milyon 723 bin 470'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 818'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 471 bin 179'a ulaştığı bilgisini verdi.

ABD'nin anlaşmaya dönmesi için hiçbir toplantıya gerek yok

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Sputnik’e verdiği demeçte, "ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesi herhangi bir toplantı yapılmasına bağlı değildir” dedi.

Abbas Irakçi, “ABD’nin nükleer anlaşmaya dönerek İran karşıtı yaptırımları kaldırırsa, biz de yükümlülüklerimize döneceğiz” ifadesini kullandı.

Irakçi, “Rusya’nın iyi niyetinden şüphemiz yok (yaptığı önerileri için) ancak ilk adımı atması gereken ABD’dir” şeklinde konuştu.

İran’ın nükleer faaliyetlerinin ülkenin ihtiyacına dayandığını ve ABD’nin Suriye dahil dünyanın diğer bölgelerindeki politikalarıyla ilgisi olmadığını dile getiren Irakçi ayrıca, İran’ın komşu ülkelerle özellikle Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerle görüşmelere başlamakta hiçbir sorunu olmadığını ifade etti.

Irakçi ilaveten İran ve ABD arasında doğrudan bir diyalog yapılmadığını ve İsviçre’nin iki ülke arasındaki tek resmi kanal olduğunu bildirdi.