  1. Toplum
11 Mar 2021 15:40

İran'da 1 milyon 471 bin 179 kişi koronavirüsü yendi

İran'da 1 milyon 471 bin 179 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 88 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 308 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 16'ya, vaka sayısının da 1 milyon 723 bin 470'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 818'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 471 bin 179'a ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1893049

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