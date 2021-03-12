Çin İran'a Hong Kong konusundaki tutumu için teşekkür etti

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran'a Hong Kong konusundaki adil tutumu için teşekkür etti.

Çin Ulusal Halk Meclisi’nde (ÇUHM) dün, “Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Seçim Mekanizmasının İyileştirilmesine İlişkin Karar” onaylanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün yaptığı açıklamada, “Çin’in ulusal egemenliğini korumak için aldığı karara destek veriyoruz. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Çin’in bir parçasıdır. Hong Kong işleri, Çin’in iç işlerine dahildir. ÇUHM tarafından onaylanan söz konusu karar, bir ülke iki sistem politikasına uygundur.” ifadelerini kullanmıştı.