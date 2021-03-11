ABD'nin anlaşmaya dönmesi için hiçbir toplantıya gerek yok

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Sputnik’e verdiği demeçte, "ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesi herhangi bir toplantı yapılmasına bağlı değildir” dedi.

Abbas Irakçi, “ABD’nin nükleer anlaşmaya dönerek İran karşıtı yaptırımları kaldırırsa, biz de yükümlülüklerimize döneceğiz” ifadesini kullandı.

Irakçi, “Rusya’nın iyi niyetinden şüphemiz yok (yaptığı önerileri için) ancak ilk adımı atması gereken ABD’dir” şeklinde konuştu.

İran’ın nükleer faaliyetlerinin ülkenin ihtiyacına dayandığını ve ABD’nin Suriye dahil dünyanın diğer bölgelerindeki politikalarıyla ilgisi olmadığını dile getiren Irakçi ayrıca, İran’ın komşu ülkelerle özellikle Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerle görüşmelere başlamakta hiçbir sorunu olmadığını ifade etti.

Irakçi ilaveten İran ve ABD arasında doğrudan bir diyalog yapılmadığını ve İsviçre’nin iki ülke arasındaki tek resmi kanal olduğunu bildirdi.