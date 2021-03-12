Peskov: Kremlin'e siber saldırılar artıyor

Sözcü Peskov, 10 Mart'ta devlet kurumlarının internet sitelerinin çalışmasında aksaklıklar olduğunu teyit edememiş ancak bunun mümkün olduğunu söylemişti.

ABD'nin siber saldırı düzenleyeceği iddiası

New York Times, 7 Mart'ta Washington yönetiminden bir yetkiliye dayandırarak verdiği haberde, ABD'nin 3 hafta içinde Rus devletinin iç sistemlerine yönelik bir dizi siber saldırı düzenleyeceğini öne sürmüştü.

Moskova'dan "haberler endişe verici" açıklaması

New York Times'da yayımlanan haber sonrası Kremlin'den açıklama gelmişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu haberlerin yetkin bir Amerikan yayınında yer almasının endişe uyandırıcı olduğunu açıklarken, "Bu tür saldırılar, uluslararası siber suç teşkil etmektedir" demişti.

TRT Haber