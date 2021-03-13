Myanmar'daki darbe karşıtı eylemlerde 4 kişi daha öldürüldü

T24'de göre, Askeri cuntanın darbe yoluyla demokratik yollarla seçilen hükûmeti devirdiği Myanmar'da, güvenlik güçleri bir kez daha protestoculara karşı ölümcül güç kullandı. Protestoculara ateş açılması sonucunda cumartesi günü en az 4 kişi hayatını kaybetti.

4 ölümden üçünün ülkenin en büyük ikinci kenti Mandalay'daki protestolarda meydana gelirken, bir kişinin de ülkenin güneyindeki Pyay'da öldürüldüğü belirtildi.

Bağımsız Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanı Tom Andrews, "güvenilir raporlara göre" Myanmar'da güvenlik güçlerinin şu ana kadar 70 protestocuyu öldürdüğünü ifade etti.