Myanmar'da darbe sonrası şiddet durmuyor: Ölü sayısı 581'e yükseldi

Myanmar'da 1 Şubat darbesinin ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Raporda toplam can kayıplarının 581'e çıktığı, 2 bin 750 kişinin ise gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Darbe karşıtı 463 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunuyor.

Myanmar ordusu Kachin eyaletinde kiliseleri bastı

Öte yandan Myanmar ordusu, Kachin eyaletinde protestocuları arama gerekçesiyle kiliselere baskın düzenledi.

The Irrawaddy internet sitesinde yer alan habere göre, eyalete bağlı Mohnyin ilçesinde askerler, protestocuların gizlendiğini öne sürerek bazı kiliseleri bastı ve içeride bulunanlara saldırdı.

Askerlerin baskın yaptığı kiliselerin giriş kapılarını kırdığı ve bazı eşyalara zarar verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA