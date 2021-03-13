Afganistan'da intihar saldırısı: 8 ölü, 60 yaralı

Euronews'un haberine göre ülkenin batısında, İran sınırına yakın kentinin 14. bölgesinde bir polis karakolunu hedef alan saldırıda, çoğu çocuk en az 60 kişi de yaralandı.

Saldırının da etkisiyle çevredeki çok sayıda ev ve binada ağır hasar meydana geldi.

Sağlık otoriteleri, hastanelere nakledilen yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin devam ettiğini dile getirdi.

Olayın sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, yaptığı açıklamada, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu.