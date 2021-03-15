İngiltere'den Suriye Dışişleri Bakanı'na yaptırım kararı

Arap medyasına göre, İngiltere yönetimi Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiye yaptırım kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın haricinde, yaptırım uygulanacak kişiler şöyle: Beşşar Esed'in danışmanı Luna eş-Şibl, iş insanı Yasir Ibrahim, iş insanı Muhammed Bara el-Katırcı, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Malik Alya ve Binbaşı Zaid Salah.

Avrupa Birliği (AB) de Faysal Mikdad’ı yaptırım listesine eklemişti.

Öte yandan Washington yönetimi 22 aralık 2020'de, Suriye’de Şam hükümetine karşı yeni yaptırım kararı almış ve karara göre, Suriye Merkez Bankası da ABD Hazine Bakanlığı'nın kara listesine dahil edilmişti.