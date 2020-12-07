Suriye, direniş cephesinde önemli role sahip

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

Karşılıklı ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmenin gündeminde Şehit Mohsen Fahrizade de yer aldı.

Velayeti, İran-Suriye ilişkileri hakkında, “İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler günden güne güçleniyor ve bu süreç iki ülkenin menfaatlerine hizmet etmektedir. Dolayısıyla bu konu ciddi bir şekilde takip edilmesi lazım.” dedi.

Suriye’nin direniş cephesinde belirleyici bir role sahip olduğuna dikkati çeken Velayeti, Suriye halkının direniş cephesindeki diğer ülkelerin de yardımıyla uluslararası komploları çöketmeyi başardığını söyledi.

Velayeti, 27 Kasım Cuma günü İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade'nin şehit düşmesine neden olan terör saldırısına ilişkin, "Hiç kuşkusuz bu kıymetli şehidin intikamını bazılarının sandığından daha erken alacağız. İran İslam Cumhuriyeti olarak ülke düşmanlarının huzur ortamında olmasına ve cinayetlerini sürdürmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, bugün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de bir araya gelmişti.