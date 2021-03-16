Çin'den Suriye krizine son verme çağrısı

Çin’in Birleşmiş Milletler’deki daimi temsilci yardımcısı Geng Shuang, dün BM Güvenlik Konseyi’nin video konferans aracılığıyla düzenlenen Suriye konulu oturumunda, BMGK’nin Suriye halkının acısını azaltmak için harekete geçip krize son vermesi gerektiğini belirtti.

Geng Shuang, hedefe ulaşılması için siyasi çözümde ısrar edilmesi, BM Tüzüğü’nün amacı ve ilkelerine sadık kalınması, Suriye’de terörle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi dahil önerileri ortaya koydu.

Geng Shuang, BMGK’nin 2254 sayılı kararının hayata geçirilmesi, Suriye’de siyasi diyalogun başlatılmasının önemine dikkat çekti. Geng, Rusya, Türkiye ve Katar’ın oluşturdukları üçlü koordinasyon mekanizmasını, Suriye’nin Arap Birliği’ne dönmesini Arap ülkelerinin aktif şekilde değerlendirmesini olumlu karşıladıklarını dile getirdi.

Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Geng Shuang, Suriye hükümetinin ulusal güvenlik koruma ve ülkedeki terör güçlerine darbe indirme çabalarını uluslararası toplumun desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: CRI Türkçe