Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmeler bugün başlıyor

TRT'ye göre,Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin yeni turu, Atina'da bugün başlayacak.

Türkiye ve Yunanistan 5 yıl aranın ardından 25 Ocak'ta yeniden masaya oturdu, iki ülke heyetleri, 2 gün sürecek istişari görüşmelerin yeni turu için bugün Atina'da buluşacak.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'de bulunan sorunların çözülmesini hedefliyor.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.