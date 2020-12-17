Suriye ve Rusya dışişleri bakanları bir araya geldi

Al Mayadeen kanalına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov toplantıda yaptığı konuşmada, “Görüşmemiz sırasında, Suriye krizinin Astana anlaşması çerçevesinde çözümüne yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladık” dedi.

Suriye’de siyasi ve askeri durumun düzelmesiyle ekonomik ve sosyal sorunların çözülmesi için de insani tedbirler alınması gerektiğini belirten Lavrov, “Bu meselelerin çözülmesi mültecilerin Suriye’ye dönmesi için zemin hazırlayacaktır” ifadesini kullandı.

Suriye'ye yönelik yaptırımlar konusuna da değinen Lavrov, bu yaptırımların Suriye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmeyi zorlaştırdığını söyledi.

“Yabancı askeri birliklerin Suriye'deki yasadışı varlığını kınıyoruz” diyen Lavrov ayrıca ülkesinin Suriye ile stratejik ilişkilerini güçlendirmekten yana olduğunu belirtti.

Sergey Lavrov, Washington'un politikalarına atıfta bulunarak şöyle devam etti:

“ABD’liler herhangi bir kanıt sunmadan kamuoyuna açık suçlamalar yapıyorlar ve bu onların uluslararası politikalarının bir parçası haline gelmiştir. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bazı Afrika ülkelerinin Rusya ve Çin ile ekonomik olarak işbirliği yapmamasını istemiştir.”

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda daha iyi seviyeye geldiğini belirterek, Moskova’nın uluslararası güvenlik ve barışın korunmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Mikdad, bazı Batılı ülkelerin Suriye Anayasa Komitesi'nin işleyişine müdahale ettiğini dile getirerek, “Suriye, dış müdahaleye ve terörizme karşı 10 yıldır mücadele veriyor ve onlar buna tahammül edemiyorlar” dedi.