Türkiye, Norveç'i 3-0 mağlup etti

Türkiye A Milli Takımı, zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Ay yıldızlılar, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda, Hollanda'nın ardından Norveç'i de farklı yendi.

Türkiye ekibi, İspanya'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı.

Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alındı.

Türkiye’den 224. galibiyet

Bu karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı, 98 yıllık tarihinde 315'i resmi, 273'ü özel 588 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Kaynak: Sputnik