  1. Spor
28 Mar 2021 10:03

Türkiye, Norveç'i 3-0 mağlup etti

Türkiye, Norveç'i 3-0 mağlup etti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Türkiye A Milli Takımı, zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Ay yıldızlılar, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda, Hollanda'nın ardından Norveç'i de farklı yendi.

Türkiye ekibi, İspanya'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı.

Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alındı.

Türkiye’den 224. galibiyet

Bu karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı, 98 yıllık tarihinde 315'i resmi, 273'ü özel 588 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1893315

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler