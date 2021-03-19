Trumpizm virüsü Beyaz Saray'ı ciddi şekilde etkilemiş

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

“ABD’nin yaptırım politikasının devam etmesi, terörizmle dostluk ve Biden’in Rusya Devlet Başkanı’na hakareti Trumpizm virüsünün Beyaz Saray'ı ciddi şekilde etkilediğini gösteriyor.

Biden aynı Trump’tır! ABD’nin 37.başkanı Richard Nixon anısında “Bugün Amerikan medeniyeti tedavi edilemez ve ölümcül bir hastalıktan muzdariptir” diye yazmıştır.”

Biden ABC televizyonuna verdiği bir röportajda Rusya Devlet Başkanı’nın ‘bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği’ sorusu karşısında, “Evet, düşünüyorum” cevabını vermişti.