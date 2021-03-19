İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 620 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 649'a vaka sayısının da 1 milyon 786 bin 265'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 879'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 528 bin 694'e ulaştığı bilgisini verdi.