İran: ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi için yeni bir plan gerekmez

İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciği, resmi twitter sayfasında paylaştığı mesajda, İran'ın nükleer anlaşma konusunda diğer taraflarla temas halinde olduğu ifade edildi.

Paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri'nin İran nükleer anlaşmasına geri dönmesi için hiçbir öneriye ihtiyaç yoktur. Bu ülkenin anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini tam ve hızlı bir şekilde yerine getirmesi ve BMGK'nin 2231 sayılı kararına uyması için sadece ABD'nin siyasi bir kararına gerek vardır." ifadelerine yer verildi.

Politico sitesinin iddiasına göre, Biden yönetimi bu hafta nükleer anlaşma ile ilgili İran'a yeni bir teklifte bulunmayı planlıyor.