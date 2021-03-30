Ayetullah Hamanei'den İslam Devrimi değerlerinin önemine vurgu

Pars Today’e göre, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, görüşmede, Yezdi şehitleri kongresinin fidan dikmek, çeyiz tedarik görmek, hastaları ücretsiz tedavi etmek, kültürel ve yardım paketleri dağıtmak, Kur'an'ı Kerim hatmetmek gibi çalışmalarını takdirle karşıladığını, Yezd halkını yenilikçi bildiğini belirterek, Yezd halkı kutsal savunma yıllarında da yer altı tünelleri kazmak ve İslam savaşçılarına üniforma tedarik görmek gibi önemli çalışmaları yürüten bir halk olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamanei, Yezd halkının inkılap sürecinde de Kum halkının katliamının kırkıncı gününde kıyam etmeleri önemli bir konu olduğunu belirterek, Yezd halkı İslam inkılabı tarihinde önemli rol ifa ettiklerini, bu süreçte şehit Ayetullah Sıdduki’nin rolü de unutulmaz olduğunu ve daha sonra da merhum Hatemi aynı yolu izlediğini ifade etti.

Şehitlerin mesajını yaşatmaya vurgu yapan Ayetullah Hamanei, şehitlerin berzah aleminde özel yaşamı söz konusu olduğunu ve onların yolunu izleyenlere mesajı, korku ve hüzünden korunmak olduğunu vurguladı.

İslam Devrimi Lideri, umut veren bu mesaj dünya düşkünü insanların vesveselerine karşı olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Şehitlerin cihat meydanında bulunma amaçları, vasiyetnamelerinde de belirtildiği üzere inkılabı, rahmetli imamı ve hicabı savunmak, düşman şerrini bertaraf etmek ve nizamın hedeflerine ulaşma yolunu açmaktır. Bu hedeflerin bazı çevrelerce zedelenmesine müsaade edilmemelidir.

Yezd şehitleri arasında bin kadar şehit öğrenci yer aldığını hatırlatan Ayetullah Hamanei, bu onurlu şehitleri gençlere tanıtmak ve onları önceki kuşak gençlerin büyük işinden haberdar etmek gerektiğini kaydetti.

Düşmanlar gençleri inkılap yolundan saptırmak için sürekli çaba harcadığını belirten Ayetullah Hamanei, düşman vesveseleri gençleri etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Şehit ebeveynleri ve eşlerinin anıları da kayda alınması gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, bu denli mümin insanları yetiştiren ailelerin özellikleri mutlaka kaydedilmeli, dedi.

Ayetullah Hamanei beyanatının sonunda bazı insanların şehitlerin bereketi ile İslam Cumhuriyeti nizamında güven içinde ve hür yaşadıkları halde şehit kanına aykırı davranmalarını esefle karşıladığını belirterek, bu zümreye karşı şehit kanını korumak için çaba harcanmasını istedi.