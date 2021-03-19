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19 Mar 2021 16:46

Yemen: Aramco petrol tesislerini İHA ile hedef aldık

Yemen: Aramco petrol tesislerini İHA ile hedef aldık

Yemen silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan topraklarının iç bölgelerindeki hassas mevzilere yönelik büyük bir operasyon düzenlediklerini bildirdi.

Al Mayadeen kanalına göre, Yemen silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan topraklarının iç bölgelerindeki hassas mevzilere yönelik büyük bir operasyon düzenlediklerini bildirdi.

Yahya Seri, Riyad'daki Aramco petrol tesislerinin 6 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hedef alındığını duyurdu.

Seri, “Suudilerin saldırı ve kuşatmaları devam ettiği sürece Yemen güçlerinin de operasyonları devam edecek” dedi.

Seri ilaveten yabancı şirketler ve Suudi vatandaşlarnı askeri ve hassas hedeflerden uzak durmaya çağırdı.

News Code 1893231

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