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18 Nis 2021 15:48

Financial Times:

Suudi Arabistan ile İran ilk kez doğrudan temas kurdu

Suudi Arabistan ile İran ilk kez doğrudan temas kurdu

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi, 4 yıl sonra Suudi Arabistan ve İran'ın ilk kez diplomatik bağ kurduğunu ileri sürdü.

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesinin iddiasına göre, Suudi ve İranlı yetkililer diplomatik ilişkileri kestikten dört yıl sonra, ilişkileri onarmak amacıyla doğrudan görüşmelerde bulundu.

İddiaya göre, Suudi-İran görüşmelerinin ilk turu 9 Nisan'da Bağdat'ta yapıldı. İlk toplantıda iç savaşın sürdüğü Yemen'de Ensarullah Hareketi'nin Suudi Arabistan'a yönelik operasyonlar masaya yatırıldı. Tartışmalar olumlu sonuçlanırken Suudi makamları İran ile herhangi bir görüşmeyi reddetti.

News Code 1893772
https://tr.mehrnews.com/news/1893772/

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