Suudi Arabistan ile İran ilk kez doğrudan temas kurdu

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesinin iddiasına göre, Suudi ve İranlı yetkililer diplomatik ilişkileri kestikten dört yıl sonra, ilişkileri onarmak amacıyla doğrudan görüşmelerde bulundu.

İddiaya göre, Suudi-İran görüşmelerinin ilk turu 9 Nisan'da Bağdat'ta yapıldı. İlk toplantıda iç savaşın sürdüğü Yemen'de Ensarullah Hareketi'nin Suudi Arabistan'a yönelik operasyonlar masaya yatırıldı. Tartışmalar olumlu sonuçlanırken Suudi makamları İran ile herhangi bir görüşmeyi reddetti.