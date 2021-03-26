Yemen güçleri İHA ve balistik füze ile Aramco tesisini vurdu

Al Masirah TV kanalına göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’ın iç bölgelerinde Yemen güçleri tarafından geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Saudi Aramco'yu 12 insansız hava aracı (İHA) ile 8 balistik füze ile vurduklarını duyuran Seri, "İcra edilen operasyonda Suudi Arabistan’ın Dammam'daki Melik Abdülaziz hava üssünü de vurduk." dedi.

Ser, "Suudi güçlerinin 'Necran' ve 'Asir' de bulunan askeri mevzileri de 'Kasıf tipi altı adet İHA ile hedef alındı." ifadesini kullandı.