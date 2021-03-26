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26 Mar 2021 12:48

Yemen güçleri İHA ve balistik füze ile Aramco tesisini vurdu

Yemen güçleri İHA ve balistik füze ile Aramco tesisini vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'yu 12 insansız hava aracı (İHA) ile 8 balistik füze ile vurduklarını duyurdu.

Al Masirah TV kanalına göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’ın iç bölgelerinde Yemen güçleri tarafından geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Saudi Aramco'yu 12 insansız hava aracı (İHA) ile 8 balistik füze ile vurduklarını duyuran Seri, "İcra edilen operasyonda Suudi Arabistan’ın Dammam'daki Melik Abdülaziz hava üssünü de vurduk." dedi.

Ser, "Suudi güçlerinin 'Necran' ve 'Asir' de bulunan askeri mevzileri de 'Kasıf tipi altı adet İHA ile hedef alındı." ifadesini kullandı.

News Code 1893293

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