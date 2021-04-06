Yemen'den İran'ın Hürmüz Barış planına destek

İran’ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, dün Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şeref ile görüştü.

İkili ilişkilerin ve Yemen ile bölgesel konuların ele alındığı görüşmede İrlu, İran'ın karşılıklı ilişkileri geliştirme ve Yemen'i desteklemeye devam edeceğini söyledi.

İralu ayrıca, Tahran'ın Yemen'e yönelik askeri saldırganlığı sona erdirme ve ülke kuşatmasını kaldırma çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Hassan İrlu, İran'ın bölgedeki herhangi bir gerilimi ortadan kaldırmaya çalıştığını vurgulayarak Hürmüz Barış Girişimi'ni açıkladı.

Hişam Şeref de bu görüşmede İran'ın sunduğu "Hürmüz Barış Girişimi" adlı bölgesel barış planını takdir ederek, "Tahran, bölgedeki gerginliği azaltmak için çalışıyor ve bu plan, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yaklaşımından kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yemenli Bakan, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın bölgede barış ihtimali hakkındaki son sözlerine atıfta bulunarak, bu sözlerin başarısız bir manevrayı yansıttığını ve Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini haklı çıkarmak için gerçeklerin çarpıtıldığını kaydetti.