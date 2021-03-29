İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 310 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 62 bin 478'e, vaka sayısının da 1 milyon 864 bin 984'e çıktığını belirtti.

Covid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 940'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 600 bin 488'e ulaştığını ifade etti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 682 bin 968 olduğunu bildirdi.