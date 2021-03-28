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28 Mar 2021 14:22

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 751 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62 bin 397'ye, vaka sayısının da 1 milyon 855 bin 674'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 928'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 593 bin 219'a ulaştığı bilgisini verdi.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 618 bin 420 olduğunu kaydetti.

News Code 1893320

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