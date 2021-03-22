Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD'nin azami baskı politikası yenilgiye uğradı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle dün canlı yayında bir konuşma yaptı.

Ayetullah Hamanei'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Yaptırımlarla başa çıkmak için iki yolumuz var. Bunlardan birisi yaptırım uygulayan tarafa giderek yaptırımları kaldırımasını istemektir. Bu durumda karşı taraf da birkaç emperyalist isteklerde bulunacaktır; ki bu yol aşağılanmaktan başka bir şey değil. Diğer yol da içeride gücümüzü harekete geçirmek ve yaptırım uygulanan malları ülke içinde üretmektir. Bu durumda karşı taraf yaptırımları kaldırmak zorunda kalır.

- ABD’nin azami baskı politikası başarısız kaldı. Önceki aptal İran’ı zayıflatarak müzakere masasına oturtmak ve küstah taleplerini dayatabilmek için azami baskı politikasını tasarlamıştı. Halbuki hem kendisi hem de ülkesi rezil oldu ve İran güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Yeni ABD hükümeti de azami baskı politikası izlemesi durumunda başarısız olacağını bilmelidir.

- ABD tüm yaptırımları kaldırmalıdır. Sonra biz bunu doğrulayacağız. Yaptırımlar kelimenin tam anlamıyla kldırılırsa biz de yükümlüklerimize geri döneceğiz.

İran ekonomisinin gelişmesi için elimizden geleni yapacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin faaliyetlerinin son günüe kadar üretimi sürdürmek ve onu destekleyerek önündeki engelleri kaldırmakla İran’ın ekonomisinin gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Son yıllarda olduğu gibi bu yılın da isimlendirmesinde üretim konusuna gösterdiği ilgiden dolayı İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’ye teşekkür eden Ruhani, “Hiç kuşkusuz yeni yıl, ülkenin ekonomik gelişiminin başlangıcı ve milletimizin ekonomik savaşa karşı üç yıllık direnişini sonucu olacaktır” dedi.

Ruhani, sözlerinin diğer bölümünde hükümetin ABD’nin İran milletine karşı başlattığı üç yıllık ekonomik savaş ve azami baskısı karşısında ülkeyi iyi bir şekilde yönettiğini ifade etti.

İran'ın güneydoğusunda terör eylemi düzenlendi

İran Devrim Muhafıları Ordusu Kudüs Karargahı tarafından yapılan açıklamada dün sabah ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletindeki Seravan sınır bölgesinde terör eylemi gerçekleştiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah yerel saatle 09:30'da küresel emperyalizme bağlı bir terör grubu Seravan kentindeki meydanların birinde terör eylemi düzenledi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken birisi kadın 3 vatandaşımız yaralandı."

İran'da 1 milyon 543 bin 119 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 73 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 260 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 797'ye vaka sayısının da 1 milyon 801 bin 65'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 858'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 543 bin 119'a ulaştığı bilgisini verdi.