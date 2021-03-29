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29 Mar 2021 16:08

Mozambik'teki terör saldırısında 60 kişi kaçırıldı

Mozambik'teki terör saldırısında 60 kişi kaçırıldı

Mozambik'in kuzeyinde radikal İslamcı teröristlerin bir konvoya kurduğu tuzakta çoğu yabancı ülke vatandaşı 60 kişi kaçırıldı.

Mozambik'in kuzeyinde radikal İslamcı teröristlerin bir konvoya kurduğu tuzakta çoğu yabancı ülke vatandaşı 60 kişi kaçırıldı.

The Guardian'ın incelemelerine göre saldırıya uğrayan konvoydaki 17 araçtan sadece 7'si güvenli bir şekilde yolculuğu bitirebildi. Saldırıda 7 kişi öldü, araçlardan birçok yaralı çıkarıldı.

Güney Afrika'nın saldırıda kaçırılan insanları kurtarmak için ülkeye askeri güç göndermeyi planladığı belirtildi.

Teröristler, birçok yabancı ülke vatandaşının Fransız Total şirketinin doğal gaz projesi için çalıştığı Palma'yı hedef aldı.

Kaynak: T24

News Code 1893340

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