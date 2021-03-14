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14 Mar 2021 09:00

Nijerya'da askeri konvoya saldırı:19 ölü

Nijerya'da askeri konvoya saldırı:19 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın, askeri konvoya düzenlediği saldırıda, 19 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Çad Gölü Havzası'ndaki Gudumbali bölgesinde askeri konvoya saldırı düzenledi.

Saldırıda, 15 asker ve 4 Müşterek Görev Gücü (JTF) mensubu yaşamını yitirdi.

Öte yandan Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı açıklamada, saldırıda çok sayıda askerin de yaralandığını belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1893115

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